Il Fatto quotidiano: копенгагенский саммит ЕС показал его полный разлад

В Дании не пришли к единому мнению по вопросам перевооружения, российским активам и поддержке Украины, отмечает газета

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Неформальный саммит ЕС и встреча лидеров Европейского политического сообщества в Копенгагене продемонстрировали полный разлад и разногласия по всем вопросам повестки - о перевооружении, использовании активов РФ и поддержке Украины. Об этом пишет газета Il Fatto quotidiano, приводя высказывания разных лидеров на саммитах, прошедших в Копенгагене 1 и 2 октября.

В частности, отмечается твердое возражение Венгрии против приема Украины в ЕС, а также отказ Будапешта и Братиславы от введения эмбарго на российские энергоресурсы. Этот фланг евроскептиков может быть укреплен после выборов в Чехии, где победу прочат кандидату, разделяющему критическое отношение двух соседних стран к военной поддержке Киева. Никакого решения не принято и о кредите Украине за счет замороженных российских активов, отмечает газета.

"В Копенгагене мы видели разногласия в ЕС по перевооружению, российским активам и поддержке Украины", - пишет издание. Ее обозреватель Стефано де Бозио в связи с обсуждаемым вопросом об использовании замороженных активов РФ напоминает историю о конфискации Соединенными Штатами иранских суверенных фондов после исламской революции 1979 года. Он пишет, что тогда арбитражный трибунал постановил вернуть конфискованное с процентами, и это было сделано в 2015 году при администрации Барака Обамы, причем наличными из-за невозможности банковских переводов вследствие санкций.