Премьер Литвы призвала главу Минкультуры покинуть пост

Игнотас Адомавичюс отказался отвечать на вопрос, считает он Крым частью России или Украины
12:14

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что министр культуры Игнотас Адомавичюс должен объявить о решении уйти с должности после его отказа дать прямой ответ на вопрос журналистки о принадлежности Крыма.

"Министр культуры должен принять решение оставить свой пост. Мне действительно жаль из-за этих высказываний. Думаю, сам министр культуры очень скоро сообщит о своем решении", - приводит слова главы кабмина национальное радио LRT.

Ругинене подчеркнула, что заявления Адомавичюса о Крыме являются "абсолютно неприемлемыми" и для нее лично, и для всей правящей коалиции. "Соответствующие решения будут приняты. <...> Сейчас первый шаг. Затем, видимо, моя, как премьер-министра, задача будет поиск нового министра", - добавила она.

Ранее Адомавичюс отказался отвечать на вопрос журналистки, считает он Крым частью России или Украины. Министр заявил, что это "провокационные вопросы", призвал "не играть в игры" и заключил: "Есть грань, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах".

Адомавичюс получил министерский портфель в кабмине Ругинене в конце сентября. После этого балтийскую республику охватила цепная реакция отказов деятелей культуры от сотрудничества с президентом страны Гитанасом Науседой. Демарши культурного сообщества связаны с недовольством назначением Адомавичюса. Чиновника считают некомпетентным в сфере культуры, так как до назначения он занимался бизнесом, в последнее время был директором макаронной фабрики. 

