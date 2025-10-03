Euronews: ЕК представит стратегию военной мобильности ЕС в середине ноября

Телеканал сообщил, что речь, в частности, идет об определении 500 первоочередных транспортных коридоров с запада на восток Европы

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия представит стратегию мобильности для ускорения переброски воинских контингентов с запада на восток Европы в середине ноября, сообщил телеканал Euronews.

"Еврокомиссия намерена к середине ноября представить пакет по военной мобильности, чтобы упростить процедуры и движение по территории блока", - отметил телеканал.

Он сообщил, что речь, в частности, идет об определении 500 первоочередных транспортных коридоров с запада на восток Европы. Там будет модернизирована инфраструктура, включая железнодорожные пути и автодороги, портовые причалы, мосты и туннели, которые должны быть способны пропускать без "узких мест" по габаритам и тоннажу любую тяжелую военную технику. По оценкам ЕК, на эти нужды потребуется до 70 млрд евро первоначальных инвестиций.

Данные коридоры предполагается использовать как в условиях конфликта на Украине, так и в ситуации "крупного военного конфликта" для переброски на восток войск из Западной Европы и экспедиционных сил США, которые могут высадиться в портах на западе континента, если будет активирована 5 статья Вашингтонского договора НАТО.

Телеканал также привел заявление французского генерала, что военные его страны иногда до 10 дней ожидают разрешений от транзитных государств на перевозку своей техники по территории Европы для передачи Украине или для своих военных в Румынии, где Франция возглавляет многонациональную боевую группу НАТО. Генерал счел такие сроки "неприемлемыми".