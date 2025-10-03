Президент Мадагаскара обвинил организаторов протестов в попытке госпереворота

Перебои в подаче электроэнергии, против которых протестует молодежь, подстроены недоброжелателями, заявил Андри Радзуэлина

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Zo Andrianjafy

ХАРАРЕ, 3 октября. /ТАСС/. Проходящие на Мадагаскаре массовые выступления молодежи организованы силами, стремящимися совершить государственный переворот. Об этом заявил президент страны Андри Радзуэлина.

"Массовые выступления, начатые молодежью 25 сентября, преследуют цель спровоцировать государственный переворот <...>, - сказал Радзуэлина в обращении к нации. - Перебои в подаче электроэнергии, против которых протестует молодежь, подстроены недоброжелателями, личности которых еще предстоит установить". Обращение Радзуэлина размещены на его официальном аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

По словам главы государства, действия тех, кто пытается сместить его с поста демократически избранного президента "проплачены определенными странами и организациями". "Они намерены добиться моего ухода не в результате выборов, а насильственным способом, как это делается в некоторых других африканских странах", - сказал он.

Президент Мадагаскара подтвердил, что не уступит давлению противников и не покинет пост, останется в стране. Радзуэлина отметил, что правоохранителям даны указания защищать конституционный строй.

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Затем их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе отставки правительства и главы государства. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы.

29 сентября президент Радзуэлина объявил об отставке премьера и всего кабинета. Президент пообещал создать правительство с участием "всех патриотически настроенных малагасийцев, которые не замешаны в коррупции и полны решимости служить народу, а также обладают соответствующим опытом и способностями добиваться перемен в стране".