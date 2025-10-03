Реклама на ТАСС
Мерц признал, что притягательная сила Запада ослабевает

Канцлер Германии назвал осень 2025 года "решающим моментом" для ФРГ
Редакция сайта ТАСС
12:32

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Притягательная сила Запада ослабевает, и мир больше не ориентируется на его ценности. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на торжественной церемонии по случаю 35-летия объединения Германии в Саарбрюккене, трансляцию вел телеканал Welt.

Мерц назвал осень 2025 года "решающим моментом" для Германии. "Наша страна находится посреди важной, возможно, решающей фазы в своей новейшей истории. В любом случае притягательная сила того, что мы называем Западом, очевидно, ослабевает", - считает канцлер. "Больше не является само собой разумеющимся то, что мир ориентируется на нас, что подражает нашим ценностям свободной демократии", - продолжал он.

"Против нас формируются новые альянсы автократий, они атакуют либеральные демократии как форму жизни. Наш свободный образ жизни подвергается атакам не только извне, но и изнутри", - утверждал Мерц. "Мы должны учиться защищать себя. Ось автократических государств бросает вызов западным демократиям", - добавил канцлер.

Глава кабмина уверен, что Германия хочет оставаться "свободной, демократической страной". "Мы хотим быть страной, которая и в будущем будет самостоятельно определять свою судьбу", - сказал он. "В конечном итоге мы в своей стране нуждаемся в новом честолюбии", - подчеркнул Мерц, уточнив, что единая Германия "мыслит и действует проевропейски". "Если дела у Европы идут хорошо, то и у Германии они идут хорошо. Но если Европе плохо, то Германии крайне плохо", - считает канцлер.

ФРГ в пятницу отмечает День германского единства, который является национальным праздником. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия) вошли в состав Федеративной Республики Германии. 

