На Украине из-за массовой мобилизации водителей наступил транспортный кризис

Основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин отметил, что без увеличения числа забронированных от мобилизации водителей до 75% уже в начале 2026 года рынок грузоперевозок в стране окончательно обвалится

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Транспортный кризис охватил Украину из-за массовой мобилизации водителей в армию. Об этом заявил украинский эксперт и основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин.

"Транспортный кризис уже наступил. Готов констатировать, что то, что я писал год назад, произошло. <...> Знаете, что примечательно? Машин полно, по меньшей мере вдвое-втрое больше [необходимого], чтобы закрыть все насущные потребности. Нонсенс? Нет, просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Знаете, почему? Наверное, знаете, норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Леушкин добавил, что без увеличения числа забронированных от мобилизации водителей до 75% уже в начале 2026 года рынок грузоперевозок в стране окончательно обвалится.