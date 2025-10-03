В Берлине проходит демонстрация против поставок оружия Украине и Израилю

Кроме того, демонстранты выступают против размещения американских ракет на территории ФРГ

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Массовая демонстрация за мир, против поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также против размещения американских ракет на территории ФРГ проходит в центре Берлина в День германского единства. Активисты собрались на площади Бебельплац в берлинском районе Митте, недалеко от берлинского кафедрального собора, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время люди продолжают заполнять Бебельплац, где установлена специальная сцена для выступающих активистов. По данным организаторов, на демонстрацию зарегистрировались 10 тыс. участников. Полиция Берлина сообщила о 7 тыс. В руках манифестанты держат голубые флаги с голубем мира, плакаты и транспаранты с надписями за мир, дипломатию, против наращивания вооружений и поставок оружия Украине и Израилю. На них можно прочитать надписи следующего содержания: "Нет войне, нет введению обязательного призыва в армию", "Мир сейчас путем дипломатии и разума", "Остановите поставки оружия Украине и Израилю", "Остановите войну против России и геноцид в Газе" и многие другие.

Некоторые участники пришли с флагами России и плакатами, на которых содержались призывы к миру с Россией и Китаем, а также были изображены матрешки. Один из участников манифестации надел значок с цветами российского триколора, на котором было написано: "За победу". Некоторые участники акции выступали за налаживание отношений с Россией. Среди участников люди самых разных возрастов и национальностей.

Присутствует много сторонников партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW), которая выступает за отмену антироссийских санкций и мирное урегулирование конфликта на Украине, а также некоторые сторонники Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Среди выступающих был депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер. Он подчеркнул, что в настоящее время в мире идет 21 война и 150 военных конфликтов. "Любой плохой мир лучше войны", - заметил Штегнер. Германия, по его словам, должна стать способной к миру, а не к войне.

Другие выступающие критиковали позицию правительства Германии в отношении действий Израиля в секторе Газа. Некоторые активисты утверждали, что Европейский союз способствует эскалации конфликта на Украине. Среди демонстрантов также немало пропалестинских активистов, которые пришли на акцию с палестинскими флагами и скандировали лозунги в поддержку Палестины.

Безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. Около места проведения демонстрации установлены специальные заграждения. Акция проходит мирно. Ожидается, что позже активисты пройдут маршем по центральным улицам Берлина и вернутся на Бебельплац.

О дате

ФРГ в пятницу отмечает 35-ю годовщину объединения страны - День германского единства, который является национальным праздником и нерабочим днем. 3 октября 1990 года пять земель бывшей Германской Демократической Республики (ГДР) - Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия - вошли в состав Федеративной Республики Германии. Основные торжества при участии руководства страны проходят в этом году в административном центре земли Саар - Саарбрюккене.

Изначально праздник в честь объединения страны планировалось проводить 9 ноября - в день падения Берлинской стены. Однако от этой идеи было решено отказаться, поскольку дата связана с темным периодом в истории Германии: в 1923 году в этот день произошел "Пивной путч", попытка госпереворота, предпринятая Адольфом Гитлером и генералом Эрихом Людендорфом, а в ночь на 10 ноября 1938 года в десятках городов Германии прошли еврейские погромы - "Хрустальная ночь". По этой причине для праздника была выбрана иная дата - 3 октября, связанная с фактическим объединением ФРГ и ГДР в 1990 году.

Спустя 35 лет после объединения, несмотря на все усилия федерального правительства, уровень жизни жителей восточных регионов страны все равно уступает уровню жизни населения западных земель. Многие "осси" (восточные немцы) до сих пор недовольны своей ролью в обществе и считают, что к их мнению недостаточно прислушиваются.