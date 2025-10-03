Доктор Комаровский призвал наказывать за критику русскоязычного населения Украины

Телеведущий возмутился тем, что, несмотря на наличие уполномоченных по правам человека, эти права постоянно нарушаются

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Известный украинский детский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что за разжигание розни в отношении русскоязычных на Украине следует публично наказывать. Об этом сообщает издание "Страна".

По словам Комаровского, общество в стране нарастающими темпами деградирует. "За разжигание розни между людьми в публичном пространстве [из-за русского языка] - таких надо просто брать за шкирку и наказывать публично, серьезно. Еще раз говорю, это же просто враги. Это именно те люди, из-за которых потом не вернутся (уехавшие с Украины - прим. ТАСС). <...> Вот это страшно. Я не понимаю, почему государство на это не реагирует, на прямые нарушения конституции каждый Божий день", - сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов), отрывок из которого приводит издание.

При этом Комаровский возмутился тем, что, несмотря на наличие уполномоченных по правам человека, эти права постоянно нарушаются. "Сколько можно иметь уполномоченных по правам, по правам, по правам? А где [же уполномоченные], если права нарушаются, почему?" - продолжил он. При этом беседа между врачом и интервьюером проходила на русском языке.

Комаровский неоднократно высказывался против дискриминации по языковому признаку в стране. Так, в августе 2021 года он заявил, что деятельность языкового омбудсмена унижает Украину, а сам врач уехал бы из республики, если бы знал, что появится уполномоченный по защите госязыка.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что постоянно становится поводом для конфликтов.

В конце сентября языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская признала, что в стране увеличивается количество граждан, говорящих на русском языке. При этом ранее она также заявила, что введение языковых патрулей по контролю за украинцами может привести к дестабилизации общества.