Решение о результатах "Демократии дома" на выборах примет КС Молдавии

Партия, по предварительным данным, завоевала 6 из 101 места в парламенте

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Молдавии примет решение о признании или непризнании результатов партии "Демократия дома" на парламентских выборах 28 сентября. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики, рассмотрев обращение полиции о незаконных расходах партии.

"ЦИК предлагает Конституционному суду не признавать мандаты партии "Демократия дома" в качестве электорального конкурента. ЦИК считает обоснованными жалобы на "неаутентичное поведение" этой партии в TikTok", - сказал вице-председатель комиссии Павел Постика. По его словам, партия за эти и другие нарушения лишена финансирования из госбюджета на 12 месяцев.

По предварительным данным, "Демократия дома" завоевала 6 из 101 места в парламенте.