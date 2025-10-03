Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Международный дискуссионный клуб "Валдай"
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Армия Израиля заявила, что более 870 тыс. жителей покинули город Газа

ЦАХАЛ "вновь призывает жителей города Газа перебраться в гуманитарную зону ради безопасности", отметили в пресс-службе армии
Редакция сайта ТАСС
14:44
© Elke Scholiers/ Getty Images

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 870 тыс. жителей были эвакуированы из палестинского города Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Несмотря на противодействие [радикального движения] ХАМАС, к настоящему моменту более 870 тыс. жителей эвакуированы из города Газа на юг [палестинского анклава]", - говорится в заявлении.

ЦАХАЛ "вновь призывает жителей города Газа перебраться в гуманитарную зону ради безопасности", добавили в пресс-службе. 

ПалестинаБлижневосточный конфликтИзраиль