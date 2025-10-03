Армия Израиля заявила, что более 870 тыс. жителей покинули город Газа

ЦАХАЛ "вновь призывает жителей города Газа перебраться в гуманитарную зону ради безопасности", отметили в пресс-службе армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 870 тыс. жителей были эвакуированы из палестинского города Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Несмотря на противодействие [радикального движения] ХАМАС, к настоящему моменту более 870 тыс. жителей эвакуированы из города Газа на юг [палестинского анклава]", - говорится в заявлении.

