Первый вице-премьер Сербии: Белград сохраняет курс на скорейшее вступление в ЕС

Евросоюз является главным торговым партнером республики, отметил Синиша Мали

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Сербия хочет как можно скорее стать полноправным членом Европейского союза, заявил первый вице-премьер и министр финансов республики Синиша Мали, выступая на саммите GLOBSEC Tatra 2025.

"Сербия является кандидатом на членство, так что мы еще не полноправные члены ЕС, но сталкиваемся более или менее с теми же вызовами, поскольку ЕС - наш главный торговый партнер. И все, что мы делаем, делаем с целью как можно скорее стать членом ЕС", - приводит слова Мали агентство Tanjug.

По словам Мали, ЕС все еще не выработал четкой стратегии по обеспечению дешевой энергии в будущем. "Честно говоря, с точки зрения Сербии, я не вижу ясного сценария того, куда ЕС идет. Германия только что ввела в эксплуатацию шесть гигаватт угольных мощностей, Франция - один, Греция - еще один. Мы все на этом континенте говорили о зеленой экономике, климатических изменениях и всем прочем. Но потребность в чистой и дешевой энергии просто перевешивает все другие идеи", - подчеркнул он.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.

Президент Сербии Александар Вучич ранее признавал, что уровень общественной поддержки вступления страны в Европейский союз за последние два десятилетия снизился вдвое - с 80% до 40%. Он подчеркнул, что это падение связано не с влиянием сил извне, а с внутренними факторами.