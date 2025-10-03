ЦАХАЛ сообщил, что за 12 часов перехватил все 42 судна флотилии "Сумуд"

После операции участники флотилии были благополучно доставлены в порт Ашдода

Редакция сайта ТАСС

© Global Sumud Flotilla/ Handout via REUTERS

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась, что за 12 часов установила контроль над 42 судами, составлявшими флотилию "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) и шедшими на прорыв блокады сектора Газа.

"Операция "Щит горизонта": в течение 12 часов удалось взять под оперативный контроль 42 судна, пытавшихся прорвать морскую блокаду [сектора Газа]", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. "Военнослужащие ВМС Израиля предотвратили попытку масштабного вторжения сотен людей на борту 42 судов, намеревавшихся прорвать законную морскую блокаду сектора Газа", - добавили в ведомстве.

"После операции участники флотилии были благополучно доставлены в порт Ашдода" и переданы полиции, продолжили военные. "Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир присутствовал на протяжении всей операции в командном центре ВМС Израиля и поддерживал постоянную связь с командирами, участвовавшими в операции", отметили в пресс-службе.

"Армия обороны Израиля продолжит обеспечивать морскую блокаду вокруг сектора Газа", - заверили в армейском ведомстве.