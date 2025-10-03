Эрдоган обсудил с Трампом Газу и ближневосточное урегулирование

Турция активизирует свои дипломатические усилия по достижению мира, подчеркнул лидер страны

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Paul Ellis/ Pool Photo via AP

АНКАРА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом ситуацию в секторе Газа и меры по дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке. Как сообщила канцелярия турецкого лидера, разговор состоялся по инициативе США.

"Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и США, а также ситуация в секторе Газа. Эрдоган заявил, что визит в Вашингтон способствовал дальнейшему укреплению турецко-американских отношений и что важно предпринять шаги для укрепления сотрудничества между двумя странами во всех областях, особенно в оборонной промышленности. Он указал, что Турция прилагает все усилия для обеспечения мира и спокойствия во всем регионе, особенно в секторе Газа, и приветствует инициативы, направленные на достижение этой цели", - говорится в сообщении канцелярии по итогам разговора.

Также Эрдоган отметил, что "Турция активизирует свои дипломатические усилия по достижению мира, продолжит вносить свой вклад в достижение глобального мира и что прекращение израильских атак имеет решающее значение для успеха инициатив, направленных на установление мира в регионе".