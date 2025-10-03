Asharq News: план Трампа по Газе учитывает только интересы Израиля

У руководства ХАМАС есть замечания к этому документу

ДОХА, 3 октября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа служит интересам Израиля, игнорируя права палестинцев. Об этом телеканалу Asharq News заявил неназванный представитель палестинского движения ХАМАС.

"План Трампа полностью игнорирует права палестинского народа. Пункты документа служат интересам израильской стороны", - сказал собеседник канала. У руководства ХАМАС, отметил он, есть замечания к плану американского президента по прекращению конфликта в секторе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование в Газе. Этот документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил. Израиль объявил, что согласен с планом. По информации телеканала Al Hadath, палестинские группировки, которые обсуждают план США, опасаются "повторения ливанского опыта" в анклаве и хотят "предоставления четких гарантий окончания боевых действий в Газе". В пятницу Трамп пригрозил ХАМАС адом, если движение не согласится на условия сделки до 18:00 воскресенья по североамериканскому восточному времени (01:00 мск в понедельник).