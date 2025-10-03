Пентагон: США ударили по катеру наркокартеля у побережья Венесуэлы

Атаку совершили по приказу лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил американский военный министр Пит Хегсет

© Secretary of War Pete Hegseth/ X

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы США уничтожили перевозивший наркотики катер в международных водах у побережья Венесуэлы. Об этом сообщил американский военный министр Пит Хегсет.

"3 октября утром по приказу президента [США Дональда] Трампа я отдал распоряжение на нанесение смертоносного <...> удара по судну, занимавшемуся наркотрафиком и связанному с террористическими организациями", - написал он в X. "Удар был нанесен в международных водах у побережья Венесуэлы, когда судно перевозило значительное количество наркотиков, направляясь в Америку, чтобы отравить наш народ", - добавил глава Пентагона.

Как он отметил, в результате операции четверо находившихся на борту катера людей были убиты, подчеркнув, что по сведениям американской разведки, они были членами наркокартеля. "Эти удары будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся нападения на американский народ", - добавил Хегсет.