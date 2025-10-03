Американский журнал расхвалил российский "Ярс"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американский журнал The National Interest назвал российский ракетный комплекс "Ярс" одним из самых современных в мире.

Помимо этого, как пишет журнал, "имея в арсенале такую ​​систему, как "Ярс", Россия может гарантировать, что НАТО будут тщательно обдумывать свои действия, прежде чем оказать чрезмерное давление на Кремль".

The National Interest подчеркивает, что созданный для стратегического сдерживания "Ярс" должен "волновать всех на Западе, поскольку после окончания холодной войны американскому оружию позволили увядать на корню".

РС-24 "Ярс" - ракетный комплекс мобильного или стационарного базирования с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью.