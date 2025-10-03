В США могут выпустить монеты номиналом $1 с изображением Трампа

Согласно проекту, американского лидера могут изобразить с поднятым кулаком на фоне американского флага, ссылаясь на сделанное после покушения в 2024 году фото

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в $1 с изображением президента Дональда Трампа. Как отмечает телеканал Fox Business, этот шаг планируется в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов.

Согласно проекту, на монете может быть изображен Дональд Трамп с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году. Представитель Казначейства подтвердил, что, хотя окончательный дизайн еще не утвержден, ведомство имеет законные полномочия для чеканки коллекционных монет по таким случаям.

Комментируя эту новость, Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома, сказала: "О, я не уверена, видел ли он [Трамп] это [новостное сообщение], но я уверена, что ему это понравится".

Выпуск памятных монет является давней традицией в США. Самой популярной в истории стала монета, посвященная Статуе Свободы, выпущенная в 1986 году и проданная тиражом почти 15,5 млн экземпляров. Успешными также были выпуски, посвященные 250-летию Джорджа Вашингтона, летним Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анджелесе и двухсотлетию Конституции США.