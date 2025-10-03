Bloomberg: в США ведут кампанию для присуждения Трампу Нобелевской премии мира

Кампанией занимаются помощники президента Соединенных Штатов, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио

НЬЮ-ЙОРК, 3 октября. /ТАСС/. Помощники президента США Дональда Трампа, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и госсекретаря Марко Рубио, ведут агрессивную публичную и закулисную кампанию по лоббированию присуждения ему Нобелевской премии мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет издание, его ключевые помощники продвигают его кандидатуру в частных беседах. Стив Уиткофф поднимал вопрос о присуждении премии Трампу в частных беседах с европейскими коллегами. Госсекретарь Марко Рубио также привлекался для того, чтобы убеждать партнеров в пользу присуждения Нобелевской премии Трампу.

Эта кампания, по данным Bloomberg, вызывает беспокойство в Норвегии, где опасаются возможной негативной реакции со стороны Трампа в случае, если он не получит премию.