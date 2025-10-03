Bild: ФРГ будет развивать сотрудничество с Украиной и Израилем по защите от БПЛА

По словам главы МВД Германии Александера Добриндта, в федеральной полиции будет создано новое подразделение, которое станет заниматься исключительно вопросами защиты от беспилотников

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Германия расширит сотрудничество с Украиной и Израилем в области разработки систем противодействия беспилотникам. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на главу МВД ФРГ Александера Добриндта.

По словам министра, в федеральной полиции Германии будет создано новое подразделение, которое станет заниматься исключительно вопросами защиты от беспилотников. Кроме того, будут созданы отделы разработок и исследований, которые будут тесно сотрудничать с такими партнерами, как Израиль и Украина.

Ранее Bild со ссылкой на собственные источники сообщала, что правительство Германии разрабатывает секретный план борьбы с неопознанными беспилотниками. Центральным элементом будет наделение Бундесвера правом сбивать БПЛА в случае возникновения опасности для жизни людей или при угрозе критической инфраструктуре.