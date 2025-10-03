Сенат США вновь не принял законопроекты о финансировании правительства

Сенат вновь проголосует по этим документам 6 октября

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США вновь отклонил два предложенных партиями законопроекта, направленных на возобновление частично приостановленного финансирования работы федерального правительства. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Разработанный республиканцами и ранее одобренный Палатой представителей документ получил поддержку 54 членов Сената, против выступили 44. Внесенный демократами законопроект поддержали 46 сенаторов, против высказались 52. Для одобрения в верхней палате Конгресса требуется набрать не менее 60 голосов.

Таким образом, сенаторам пока не удалось принять документ, который позволил бы прекратить частичную приостановку работы федерального правительства (шатдаун) США. Она началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Как ожидается, Сенат вновь проголосует по этим законопроектам в понедельник 6 октября.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок действующего американского лидера Дональда Трампа).