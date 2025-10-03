Экс-чиновник разведки США: Трамп не отказался от "духа Анкориджа"

По словам бывшего вице-председателя Национального совета США по разведке Грэма Фуллера, президент Соединенных Штатов хочет сближения с Россией

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп не отказывается от духа встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже и по-прежнему рассчитывает добиться потепления отношений между Вашингтоном и Москвой. Такое мнение высказал ТАСС бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер, комментируя рассмотрение возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, а также публикацию о предоставлении Вашингтоном Киеву данных для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ.

"Я бы не сказал, что он отказался от Анкориджа, духа Анкориджа, если угодно. Считаю, что, вероятно, у него достаточно глубоко в голове и даже в сердце сидит [желание] оставить такого рода наследие, которое присуще великому государственному деятелю, добившемуся сближения и урегулирования с Россией", - отметил эксперт. Он в прошлом находился на оперативной работе по линии ЦРУ США в Турции, Ливане, Саудовской Аравии, Йемене, Афганистане и Гонконге. В общей сложности Фуллер проработал в разведке и Госдепартаменте США 27 лет, в том числе в качестве резидента ЦРУ в Кабуле.

"Я не готов провозгласить, что, мол, боже мой, все пропало, Анкоридж потерян. Мне кажется, Трамп способен совершенно внезапно менять мнение, действовать импульсивно, и я вполне могу себе представить даже то, что [достаточно скоро] он в какой-то момент снимет телефонную трубку и позвонит Владимиру Путину", - подчеркнул отставной разведчик, который после ухода с госслужбы занимался, в частности, преподавательской и исследовательской деятельностью. "Далек от того, чтобы говорить, что все пропало, неминуемо движется к [мировой] войне", - отметил аналитик.

По его словам, развитие событий вокруг Украины важно рассматривать "в более широком контексте характера и натуры Дональда Трампа". "Мы все знаем, что он очень изменчив, постоянно передумывает, плохо информирован о деталях, не обладает стратегическим видением. Но он также будто кожей чувствует ситуацию и людей, что помогает ему маневрировать с некоторыми такими вопросами", - убежден экс-заместитель главы Национального совета по разведке. "В то же время, - продолжал он, - уверен, вы слышали, как люди говорят, что взгляды Дональда Трампа отражают услышанное им от последнего, с кем он говорил". "В этом, вероятно, есть определенная правда", - сказал Фуллер.

Кроме того, убежден он, Трамп "не хочет оказаться президентом, которого [на Западе] обвинят в "потере" Украины". Республиканцу Трампу приходится учитывать в том числе действия "других сил в собственной партии", не разделяющих его точку зрения на Россию, лавировать во взаимодействии с демократами, констатировал Фуллер. "Они ненавидят все, что он хочет делать, а это осложняет выработку политического курса", - добавил экс-разведчик.