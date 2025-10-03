Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ миреБлижневосточный конфликт

Миротворцы ООН на юге Ливана потребовали от Израиля прекратить атаки на их посты

Такие действия представляют собой нарушение резолюции 1701 Совбеза ООН, отметили в заявлении ВСООНЛ
Редакция сайта ТАСС
20:32

БЕЙРУТ, 3 октября. /ТАСС/. Израилю не следует препятствовать Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ) выполнять возложенную на них миссию по поддержанию режима прекращения огня на ливано-израильской границе. С таким предупреждением выступило командование ВСООНЛ в ответ на провокационные атаки израильских беспилотников, ходе которых наносились удары поблизости от района расположения наблюдательных постов голубых касок.

"Мы требуем от Армии обороны Израиля прекратить нападения на миротворцев и не мешать им беспрепятственно выполнять возложенные на них задачи в соответствии с мандатом", - указывается в заявлении ВСООНЛ. В нем подчеркивается, что "подобные действия представляют собой нарушение резолюции 1701 Совбеза ООН".

"Напоминаем всем сторонам об ответственности за обеспечение безопасности персонала и имущества миротворческой миссии в Ливане, а также их обязанности уважать неприкосновенность ооновских объектов", - говорится в тексте.

В нем приводятся данные, согласно которым израильские беспилотники за последние 48 часов несколько раз сбрасывали взрывчатку вблизи позиций, занимаемых миротворцами и ливанскими военнослужащими. Подобный инцидент произошел в пятницу в приграничном городе Марун-эр-Рас, где рабочие приступили к расчистке разрушенных войной кварталов. В тот момент рядом с экскаватором, поблизости от которого находились миротворцы, раздался взрыв выпущенной ракеты.

"К счастью, никто не пострадал, и работы вскоре возобновились, - отмечается в заявлении. - Но ВСООНЛ потребовали от израильской стороны немедленно прекратить атаку".

23 сентября израильский летательный аппарат рухнул в районе Рас-эн-Накура, где находится штаб-квартира ВСООНЛ. Беспилотник упал на территории комплекса Green Hill, где размещаются итальянские военные, никто из них не пострадал. 

ЛиванБлижневосточный конфликтИзраиль