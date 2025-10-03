Миротворцы ООН на юге Ливана потребовали от Израиля прекратить атаки на их посты

Такие действия представляют собой нарушение резолюции 1701 Совбеза ООН, отметили в заявлении ВСООНЛ

БЕЙРУТ, 3 октября. /ТАСС/. Израилю не следует препятствовать Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ) выполнять возложенную на них миссию по поддержанию режима прекращения огня на ливано-израильской границе. С таким предупреждением выступило командование ВСООНЛ в ответ на провокационные атаки израильских беспилотников, ходе которых наносились удары поблизости от района расположения наблюдательных постов голубых касок.

"Мы требуем от Армии обороны Израиля прекратить нападения на миротворцев и не мешать им беспрепятственно выполнять возложенные на них задачи в соответствии с мандатом", - указывается в заявлении ВСООНЛ. В нем подчеркивается, что "подобные действия представляют собой нарушение резолюции 1701 Совбеза ООН".

"Напоминаем всем сторонам об ответственности за обеспечение безопасности персонала и имущества миротворческой миссии в Ливане, а также их обязанности уважать неприкосновенность ооновских объектов", - говорится в тексте.

В нем приводятся данные, согласно которым израильские беспилотники за последние 48 часов несколько раз сбрасывали взрывчатку вблизи позиций, занимаемых миротворцами и ливанскими военнослужащими. Подобный инцидент произошел в пятницу в приграничном городе Марун-эр-Рас, где рабочие приступили к расчистке разрушенных войной кварталов. В тот момент рядом с экскаватором, поблизости от которого находились миротворцы, раздался взрыв выпущенной ракеты.

"К счастью, никто не пострадал, и работы вскоре возобновились, - отмечается в заявлении. - Но ВСООНЛ потребовали от израильской стороны немедленно прекратить атаку".

23 сентября израильский летательный аппарат рухнул в районе Рас-эн-Накура, где находится штаб-квартира ВСООНЛ. Беспилотник упал на территории комплекса Green Hill, где размещаются итальянские военные, никто из них не пострадал.