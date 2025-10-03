МИД Нидерландов сообщил о задержании 10 голландских активистов Израилем

Граждане королевства отправились к берегам Газы в составе гуманитарной флотилии "Сумуд"

ГААГА, 3 октября. /ТАСС/. Десять граждан Нидерландов, принявших участие в международной гуманитарной флотилии "Сумуд", задержали израильские власти. Об этом сообщил МИД королевства.

"По нашим данным, десять нидерландцев принимали участие во флотилии. В настоящий момент они задержаны и содержатся в израильском центре временного содержания "Кциот", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в X.

В нидерландском МИД уточнили, что сотрудники посольства королевства в Тель-Авиве уже посетили задержанных и предоставили им консульскую помощь. "Мы говорили со всеми десятью задержанными нидерландскими участниками флотилии, убедились в их благополучном состоянии и предоставили им информацию о предстоящем процессе", - добавили в ведомстве. Как подчеркивается в заявлении, Гаага взаимодействует с израильскими властями по вопросу возвращения задержанных голландцев на родину и настаивает на необходимости достойного обращения с ними в период нахождения в центре "Кциот".

2 октября портал NU.nl сообщал, что задержанных активистов было шесть. По его данным, на борту судна Mohammad Bhar под флагом Нидерландов находились 16 граждан страны.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.