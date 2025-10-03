В Японии изберут нового председателя правящей партии

С большой долей вероятности этот же человек станет следующим премьером страны

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. В Японии 4 октября пройдут выборы нового председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), который наверняка станет и следующим премьер-министром страны. Среди пяти политиков, выдвинувших свои кандидатуры, реальные шансы на победу имеют трое.

Претенденты

Кандидатами на пост председателя правящей ЛДП зарегистрировались пять политиков - экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, одна из наиболее близких сторонников экс-премьера Синдзо Абэ; министр сельского хозяйства, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми; нынешний генсек кабмина Ёсимаса Хаяси; экс-министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси; бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги. Местные аналитики считают, что основная борьба развернется между Такаити и Коидзуми. При этом каждый из кандидатов подчеркнул, что в случае победы будет рад видеть своих оппонентов в рядах новой администрации. Нынешние выборы в ЛДП станут вторыми в истории по числу претендентов на высший партийный пост. Лишь в 2024 году было зарегистрировано больше кандидатов - девять человек. Все пять нынешних кандидатов уже боролись за этот пост в 2024 году, однако уступили Сигэру Исибе.

Основными претендентами на должность нового председателя, по мнению местных СМИ и экспертов, являются Такаити и Коидзуми-младший, за ними с небольшим отставанием следует Хаяси.

Процедура голосования

Лидера ЛДП выбирают голосами всех ее действующих депутатов (сейчас их 295, за исключением депутатов, занимающих посты спикеров обеих палат парламента). В первом туре к результатам прибавляют такое же количество "голосов", которыми пропорционально, а точнее - по методу Д'Ондта, будут представлены результаты голосования среди 915 574 рядовых членов партии по всей стране. Таким образом, в первом туре будет распределено 590 "голосов".

Аналитики сходятся во мнении, что второй тур голосования неизбежен - никому из участников не удастся набрать больше половины голосов по итогам первого тура. Прогнозируется, что Такаити и Коидзуми-младший выйдут во второй тур, однако в последние дни появляется информация о том, что Ёсимаса Хаяси уверенно перетягивает на свою сторону голоса однопартийцев - это может позволить ему в решающий момент обойти Санаэ Такаити.

Если говорить о предпочтениях местного населения, которое прямого влияния на выборы председателя ЛДП оказать не может, то наибольшей популярностью, согласно опросам общественного мнения, пользуется именно Такаити.

Новый премьер

Либерально-демократическая партия Японии оказалась в ситуации острой политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в этой палате. Это стало вторым подряд крупным поражением для премьера Сигэру Исибы: в октябре 2024 года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.

Новый председатель наверняка станет и новым премьер-министром, поскольку японские оппозиционные партии, хотя и имеют коллективное количественное большинство в парламенте, являются слишком разношерстными по своим политическим убеждениям. По этой причине, как и годом ранее, им не удастся согласовать единую кандидатуру премьера, за которую согласились бы проголосовать все оппозиционные силы. Это означает, что ЛДП под руководством нового председателя вновь сформирует правительство меньшинства, которое по умолчанию считается неустойчивым из-за необходимости постоянного нахождения консенсуса по любым, даже самым малым вопросам, с оппозиционными партиями.