Президент Колумбии назвал США и Европу очагами международной наркоторговли

Густаво Петро отверг удары ВС Соединенных Штатов по судам в Карибском море

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 октября. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро отверг удары США по судам в Карибском бассейне под предлогом борьбы с международным наркотрафиком. Лидер южноамериканской республики назвал сами Соединенные Штаты, а также страны Европы очагами наркоторговли.

"Наркотеррористы не плавают на лодках. Наркоторговцы живут в США, Европе и Дубае", - написал он в X, комментируя публикацию колумбийской радиостанции Caracol с видеофрагментом атак по судам в Карибском море.

По словам Петро, действия ВС США носят несоразмерный характер. "На этом катере плывут молодые люди, бедняки из [какого-либо] карибского [государства]. Атака ракетами в тех случаях, когда суда можно перехватить, как это делает Колумбия, приводит к нарушению общего правового принципа соразмерности", - подчеркнул президент.

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере две скоростные лодки с экипажем в общей сложности из 14 человек, которые якобы перевозили наркотики из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжат наносить удары по судам, якобы связанным с венесуэльскими наркокартелями.