Генсек ООН приветствует готовность ХАМАС освободить заложников

Антониу Гутерриш призывает все стороны положить конец конфликту в Газе, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик

Редакция сайта ТАСС

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал готовность ХАМАС освободить заложников. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь приветствует заявление ХАМАС, в котором говорится о готовности освободить заложников и действовать исходя из недавнего предложения президента США Дональда Трампа. Генсек призывает все стороны воспользоваться возможностью положить конец трагическому конфликту в Газе", - говорится в заявлении.

"Генеральный секретарь вновь призывает к немедленному и постоянному прекращению огня, немедленному и безусловному освобождению всех заложников и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи [в палестинский анклав]. ООН поддержит все усилия по достижению этих целей", - отметил Дюжаррик.

Гутерриш также выразил благодарность "Катару и Египту за их бесценную посредническую работу".