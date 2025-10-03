Первым заместителем главы МВФ назначили Дэна Каца

Он ранее отвечал в Минфине США за вопросы связей с Киевом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) назначил первым заместителем директора-распорядителя этой организации Дэна Каца, который ранее курировал в Минфине США вопросы, касающиеся экономических связей с Украиной. Об этом говорится в заявлении фонда, опубликованном в пятницу.

Как в нем отмечается, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в сентябре предложила назначить Каца на упомянутый пост. Он вступит в должность 6 октября.

В фонде отметили, что Кац до последнего времени был главой аппарата сотрудников министра финансов США Скотта Бессента, а также являлся его старшим советником "по широкому кругу внутренних и международных вопросов". "На этом посту он содействовал развитию инновационного экономического сотрудничества между правительством США и Украиной и проведению переговоров по ряду региональных и двусторонних экономических вопросов", - уточнили в МВФ.

Как отмечала ранее американская газета Politico, Кац сыграл важную роль в выработке сделки между Вашингтоном и Киевом по украинским полезным ископаемым.

Бессент ранее заявил, что решил назначить новым главой его аппарата сотрудников Майкла Фридмана.