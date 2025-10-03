В Дании отменили запрет на полеты гражданских БПЛА

Запрет вводили из-за проведения в Копенгагене саммита ЕС, сообщили диспетчеры

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авиационные власти Дании отменили введенный неделей ранее запрет на полеты гражданских беспилотников в воздушном пространстве страны. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерской службе Копенгагена.

Там напомнили, что запрет действовал в связи с проведением 1-2 октября в датской столице неформального саммита ЕС. "Запрет, введенный 29 сентября, перестал действовать в 22:00 по всемирному времени (01:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в течение всего периода действия ограничений операторы беспилотников могли подать заявку на освобождение от запрета для экстренных и социально значимых полетов. Нарушение же запрета на полеты или порядка их согласования во время ограничений, согласно закону, могло повлечь за собой штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее в Дании сообщали о неопознанных дронах у военных объектов, в том числе у авиабаз Каруп и Скридструп, казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами.