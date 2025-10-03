У Минэнерго США могут закончиться средства на контроль за ядерным оружием

Ведомство, вероятно, будет вынуждено принять экстренные меры в связи с шатдауном, отметил министр Крис Райт

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что у ведомства в ближайшие восемь дней могут закончиться деньги на контроль за американским ядерным арсеналом из-за продолжающейся частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна).

"У нас есть возможность еще восемь дней финансировать Национальное управление по ядерной безопасности, которое контролирует наше ядерное оружие и установки, которые питают наши атомные подлодки и авианосцы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Райт отметил, что через восемь дней его ведомство, вероятно, "будет вынуждено прибегнуть к экстренным процедурам в связи с шатдауном, что поставит под угрозу" безопасность страны.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.