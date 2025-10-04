Президент Польши отправил войска на границы с ФРГ и Литвой

Войска будут оставаться вдоль линии государственной границы Польши до 4 апреля 2026 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился отправить подразделения вооруженных сил республики на границы с ФРГ и Литвой. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.

"С 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года войска и подразделения Вооруженных сил Польши будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы, а также безопасности и общественного порядка в пределах территориальной досягаемости пограничных переходов и в приграничной зоне на государственной границе с Федеративной Республикой Германия и Литовской Республикой", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ВС Польши направлены "для помощи пограничникам".

1 октября власти Польши продлили временный погранконтроль на границах с Германией и Литвой до 4 апреля 2026 года. 1 июля премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении ввести временный погранконтроль на границах с Германией и Литвой, мера была введена 7 июля на 30 дней, после чего была продлена до 4 октября. Варшава таким образом ответила на аналогичный контроль со стороны ФРГ, который был введен осенью 2024 года в контексте борьбы с нелегальной миграцией.