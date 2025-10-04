Израиль после ответа ХАМАС США ожидает освобождения всех заложников

Страна немедленно приступит к реализации первой части плана Трампа, сообщили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Abir Sultan/ Pool Photo via AP

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября. /ТАСС/. Израиль готов незамедлительно начать прием всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта в анклаве. Об этом заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"После ответа ХАМАС Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по незамедлительному освобождению всех заложников", - говорится в заявлении.

"Продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом [Трампом] и его администрацией, чтобы закончить войну в соответствии с принципами, установленными Израилем, которые соответствуют видению президента Трампа", - добавили в канцелярии. Это первая официальная реакция Израиля на заявления ХАМАС и Трампа о плане прекращения боевых действий в Газе.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.