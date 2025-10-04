СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Анатолия Торкунова

Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения по статьям о посягательстве на суверенитет и территориальную целостность страны, "пропаганде войны" и совершении преступления по предварительному сговору группой лиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов находится в розыске Службы безопасности Украины (СБУ). Это следует из базы данных СБУ, с которой ознакомился ТАСС.

Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. СБУ заочно предъявила обвинения ректору МГИМО по трем статьям якобы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и "пропаганду войны".

В марте 2023 года Торкунова внесли в базу скандального украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.