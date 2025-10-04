Yonhap: Трамп приедет в Южную Корею, но может пропустить саммит АТЭС

При этом президент США может провести встречи с главой Республики Корея Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином

СЕУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп собирается посетить Республику Корея, но может пропустить саммит АТЭС в Кёнджу. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в южнокорейских правящих кругах.

Идет обсуждение варианта, при котором Трамп может провести встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином, но не присутствовать на самом саммите АТЭС в Кёнджу, запланированном на 31 октября - 1 ноября.

По данным агентства, президент США, как ожидается, примет участие в саммите АСЕАН в Куала-Лумпуре, который пройдет 26 - 28 октября. После этого Трамп направится в Японию. Согласно японским СМИ, 28 октября, вероятно, состоится встреча лидеров США и Японии. В Сеуле предполагают, что Трамп прибудет в Южную Корею 29 октября.

"Насколько известно, Трамп прибудет в страну 29 октября и посетит Кёнджу. Но график полностью не утвержден, идут консультации между Республикой Корея и США", - сказал источник агентства из правящей партии. "На данный момент неизвестно, когда он покинет страну после приезда 29 октября", - отметил неназванный представитель южнокорейского правительства. Рёнхап допускает, что визит Трампа может оказаться однодневным.

Южнокорейские власти также прокомментировали возможность встречи президента США с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. "На данный момент вероятность очной встречи лидеров <...> [США и КНДР] представляется невысокой в нынешней обстановке", - сказал представитель правящих кругов. На протяжении последних недель южнокорейские СМИ и эксперты допускали, что Трамп может снова встретиться с Ким Чен Ыном во время проведения саммита АТЭС на границе Республики Корея с КНДР, как это было в 2019 году.

"Согласно информации, имеющейся на данный момент, Трамп приедет в Республику Корея с коротким визитом до основного мероприятия АТЭС. В такой ситуации шансы на успешное проведение переговоров уменьшаются", - заключил источник.