В Японии первый тур голосования не определил нового главу правящей партии

Во второй тур вышли сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми и экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Первый тур голосования на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) не выявил победителя. Во второй тур, согласно итогам голосования, вышли сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми и экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити.

По итогам голосования среди рядовых членов ЛДП и действующих депутатов партии Такаити в общей сложности получила 183 голоса, а Коидзуми - 164 голоса. Третьим стал действующий генеральный секретарь партии и бывший глава МИД Ёсимаса Хаяси, получив 134 голоса. Таким образом лидер партии определится в ходе второго тура голосования, который пройдет в течение следующего часа. Вышедшие во второй тур Коидзуми и Такаити перед началом второго тура голосования обратились с коротким приветствием к сопартийцам, поблагодарив остальных участников предвыборной гонки и вновь подчеркнув основные пункты собственной программы.

Такаити получила высокую поддержку от рядовых членов партии по всей стране, набрав по пропорциональной системе 119 голосов. Коидзуми по этой же системе получил 84 голоса. Среди действующих членов партии большую поддержку, напротив, получил Коидзуми - 80 голосов против 64 голосов за Такаити.

Либерально-демократическая партия Японии оказалась в ситуации острой политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в этой палате. Это стало вторым подряд крупным поражением для премьера Сигэру Исибы: в октябре 2024 года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.

Новый председатель наверняка станет и новым премьер-министром, поскольку японские оппозиционные партии, хотя и имеют коллективное количественное большинство в парламенте, являются слишком разношерстными по своим политическим убеждениям. По этой причине, как и годом ранее, им не удастся согласовать единую кандидатуру премьера, за которую согласились бы проголосовать все оппозиционные силы. Это означает, что ЛДП под руководством нового председателя вновь сформирует правительство меньшинства, которое по умолчанию считается неустойчивым из-за необходимости постоянного нахождения консенсуса по любым, даже самым малым вопросам, с оппозиционными партиями.