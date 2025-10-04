Моди приветствовал прогресс в деле урегулирования конфликта в секторе Газа

Премьер-министр Индии считает, что освобождение заложников является значительным шагом вперед

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Narendramodi.in via AP

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовал прогресс, достигнутый в деле урегулирования конфликта в секторе Газа, и принятое решение об освобождении заложников. Об этом глава индийского правительства написал в Х.

По его словам, "мирные усилия в Газе достигли значительного прогресса". "Освобождение заложников является значительным шагом вперед", - указал Моди.

"Индия будет и впредь решительно поддерживать все усилия, направленные на установление прочного и справедливого мира", - заверил он, приветствовав шаги президента США Дональда Трампа на этом направлении.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование в секторе Газа. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с планом.

В ночь на субботу ХАМАС выразил готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в анклаве, и передать тела погибших. ХАМАС сообщил, что готов "немедленно перейти к переговорам через посредников, чтобы обсудить данный вопрос". Движение также подтвердило, что "готово передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов" в свете того, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости его формирования. В то же время радикалы указали, что "остальные пункты плана Трампа касательно будущего Газы должны обсуждаться всеми палестинцами". ХАМАС полагает, что для этого будет необходим общенациональный диалог, и отмечает, что готов "принять в нем участие".