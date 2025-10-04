В Грузии заявили, что выборы в стране пытаются саботировать при поддержке извне

Спикер парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что партии, фейк-медиа, НПО участвуют в информационном штурме, для того чтобы напасть на демократические выборы

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Политические партии, неправительственные организации, СМИ пытаются саботировать проходящие в Грузии выборы в местные органы власти при поддержке извне. Об этом сообщил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Мы наблюдаем за информационным штурмом, в котором участвуют партии, фейк-медиа, НПО, для того чтобы напасть на демократические выборы. Мы ведем учет всего этого. Вы видите, что очень быстро реагируем. Я хочу поблагодарить министерство внутренних дел. <...> Мы видим, что сегодня ведется спланированный саботаж грузинских выборов, поддержанный извне", - сказал Папуашвили после того, как проголосовал на выборах.

Как отметил Папуашвили, нынешними выборами в Грузии завершится избирательный цикл, который начался в октябре 2024 года парламентскими выборами, затем в декабре прошлого года продолжился выборами президента страны. Таким образом, как сказал глава парламента, до 2028 года в Грузии электорального процесса не будет.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти - и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний (сакребуло). В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок, на 90% из них выборы проходят с применением электронных урн.