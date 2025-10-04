Кобахидзе: местные выборы в Грузии проходят в спокойной обстановке

Премьер-министр страны заявил, что на основании мирных выборов, партия "Грузинская мечта" уверенно победит

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Выборы в органы местного самоуправления проходят в Грузии в спокойно обстановке. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

"Очень хорошо, что у нас спокойная обстановка, избирательный процесс проходит спокойно. В конечном итоге, на основании именно этих мирных выборов, [партия] "Грузинская мечта" уверенно победит", - заявил Кобахидзе после того, как проголосовал на своем избирательном участке.

Ранее ЦИК Грузии сообщил, что явка на выборах за два часа после открытия избирательных участков составила 7,85%. На предыдущих местных выборах в 2021 году к 10:00 (09:00 мск) явка составляла 7,41%.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний - сакребуло. В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок. На более чем 90% участков выборы проходят с применением электронных урн.