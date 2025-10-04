Кобахидзе считает, что правящая партия на выборах получит более 60%

Как отметил премьер-министр Грузии, у партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" будет устойчивое большинство во всех 64 муниципалитетах страны

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" по итогам муниципальных выборов получит более 60% голосов избирателей.

"Что же касается ожиданий в связи с итогами выборов, согласно нашим исследованиям, партия в масштабе страны должна набрать более 60%. Что же касается кандидата в мэры столицы, то тут, я думаю, что наш кандидат также наберет намного больше 60%", - сказал Кобахидзе журналистам после того, как проголосовал на избирательном участке.

Как отметил глава грузинского правительства, у правящей партии будет устойчивое большинство во всех 64 муниципалитетах страны. Кобахидзе также прогнозирует, что во всех муниципалитетах победят их кандидаты в мэры.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти - и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний (сакребуло). В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок, на 90% из них выборы проходят с применением электронных урн.