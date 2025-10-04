МВД Грузии призвало организаторов запланированного митинга не нарушать закон

Оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти"

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. МВД Грузии заявило о мобилизации полиции в Тбилиси в связи с запланированным митингом оппозиции и призвало организаторов акции не нарушать закон.

"С целью безопасности общества и охраны порядка сотрудники соответствующих подразделений полиции МВД мобилизованы в различных местах в масштабе столицы в связи с запланированной в Тбилиси акцией. Призываем организаторов и участников акции проводить собрание-манифестацию в установленных законодательством Грузии рамках, подчиняться законным требованиям полиции и не мешать исполнять служебные обязанности", - говорится в заявлении.

Как отмечает МВД, любой факт правонарушения повлечет соответствующее реагирование со стороны полиции.

4 сентября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В этот день оппозиция планирует провести масштабную акцию протеста в центре Тбилиси с целью "мирного свержения власти". Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.