В ФРГ заявили, что решение о призыве в армию должно быть принято до лета 2027 года

Глава комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп выступил за установление обязательных ежегодных целевых показателей для личного состава Бундесвера

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага (парламента Германии) по обороне Томас Рёвекамп (ХДС) заявил, что решение о возвращении в ФРГ обязательного призыва в армию должно быть принято не позднее лета 2027 года, и выступил за установление обязательных ежегодных целевых показателей для личного состава Бундесвера (ВС ФРГ).

"Мы должны принять решение о возвращении к воинской повинности не позднее лета 2027 года и установить общие критерии для этого решения. На саммите в Гааге Германия пообещала НАТО амбициозный военный потенциал, который, помимо увеличения численности резервистов на 250%, также требует увеличения численности военнослужащих на 50%. Угрозы последних дней в воздушном пространстве НАТО, а также в отношении военной и гражданской инфраструктуры Германии показывают, что мы не можем терять времени на укрепление нашей обороноспособности. Поэтому нам нужны обязательные ежегодные целевые показатели по увеличению численности личного состава, особенно для действующих войск", - сказал Рёвекамп редакционному объединению RND.

Соглашение с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) по данному вопросу, как пояснил он, пока не достигнуто, Однако, по словам главы комитета Бундестага по обороне, "бессмысленно начинать законодательный процесс с такими разными взглядами". В свою очередь внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Норберт Рёттген (ХДС) отметил, что "вопросы все еще остаются открытыми" и что работа поначалу будет продолжена в формате конфиденциальных обсуждений. "Все остальное непродуктивно", - резюмировал политик.

2 октября газета Bild сообщила, что фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (СДПГ) о новой модели военной службы. Изначально планировалось, что первое чтение законопроекта состоится 9 октября, однако консерваторы убрали этот пункт из повестки дня.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва - до 200 тыс. человек. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие исполнению элементы", которые включают, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.