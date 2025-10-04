Президент Грузии заявил, что сделал выбор между миром и беспорядками

Михаил Кавелашвили также подчеркнул, что будет честен с обществом

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что на муниципальных выборах он сделал выбор в пользу мира, развития и стабильности.

"Я буду честен с обществом. Мне было легко сделать выбор. Мы знаем, что с одной стороны есть мир, развитие, стабильность, а с другой стороны, к сожалению, есть беспорядки, противостояние, поляризация. Я уверен, что и нашему обществу не будет сложно сделать выбор", - сказал Кавелашвили журналистам после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Тбилиси.

До Кавелашвили свой выбор зафиксировали основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, мэр Тбилиси, кандидат в мэры грузинской столицы Каха Каладзе, спикер парламента Шалва Папуашвили и премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти - и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний (сакребуло). В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок, на 90% из них выборы проходят с применением электронных урн.