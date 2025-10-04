В Турцию доставят 36 граждан, задержанных за участие во флотилии "Сумуд"

Официальный представитель МИД республики Онджу Кечели сообщил, что спецрейсом в страну также планируется доставить граждан других государств

СТАМБУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Турции во второй половине дня в субботу планируют доставить спецрейсом из Израиля не менее 36 своих граждан, задержанных за участие в миссии флотилии "Сумуд". Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Онджу Кечели.

"Сегодня во второй половине дня специальным рейсом планируется доставить в страну 36 наших граждан, находившихся на судах флотилии "Сумуд", захваченных израильскими силами в международных водах", - написал он в X.

Кечели сообщил, что спецрейсом в Турцию также планируется доставить граждан третьих стран.

Дипломат отметил, что точное число турецких граждан, которые будут вывезены из Израиля, пока не определено. "Мы продолжаем работу над тем, чтобы в кратчайшие сроки завершить процедуры для остальных граждан и доставить их в Турцию", - отметил он.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что установила контроль над 42 судами, составлявшими флотилию "Сумуд" и шедшими на прорыв блокады сектора Газа. После операции участники флотилии были доставлены в порт Ашдода и переданы полиции, сообщили израильские военные. Среди задержанных были порядка 50 турецких граждан, в том числе с двойным гражданством, сообщал ранее турецкий МИД.