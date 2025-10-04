Реклама на ТАСС
В мире

Генсек ХДС допустил запрет на использование соцсетей для лиц младше 16 лет

Карстен Линнеман отметил, что люди в интернете постоянно оскорбляют и дискредитируют друг друга
Редакция сайта ТАСС
09:10

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман не исключил введения в ФРГ запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.

"Если мы позволим этому продолжаться, это будет равносильно предательству по отношению к нашим детям", - заявил он газете Rheinische Post. "Лично я открыт для обсуждения запрета социальных сетей для детей до 16 лет", - подчеркнул он. Публичное обсуждение данного вопроса, по словам генсека ХДС, давно назрело.

"Когда я вижу, что происходит в интернете, это уже не просто обмен мнениями", - констатировал Линнеман. Людей оскорбляют и дискредитируют, пояснил он. "Неудивительно, что дети, проводящие много времени в интернете, все чаще страдают от депрессии", - резюмировал политик.

В последние месяцы политики из разных партий Германии высказывались о введении возрастного ограничения для использования социальных сетей. Так, лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан заявил о возможном запрете на использование соцсетей для лиц моложе 16 лет. Лидер германской партии "Зеленые" Франциска Брантнер также выступила за введение запрета на использование социальных сетей, включая Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok, для лиц младше 16 лет. Аналогичную точку зрения высказывал и премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер. 

Германия