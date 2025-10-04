Писториус назвал "беспечным" блокирование законопроекта о военной службе

Министр обороны Германии отметил, что для устранения разногласий существует возможность внесения поправок в документ и слушания экспертов

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус подверг резкой критике фракцию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая заблокировала обсуждение в Бундестаге (парламенте ФРГ) законопроекта о новой модели военной службы, назвав такое поведение "беспечным".

"Поведение фракции ХДС/ХСС является беспечным, поскольку оно потенциально затягивает введение новой военной службы и, следовательно, восстановление воинского учета", - заявил Писториус в интервью газете Handelsblatt. При этом министр отметил, что для устранения разногласий существует возможность внесения поправок в законопроект и слушания экспертов.

Глава Минобороны ФРГ указал, что перенос первого чтения законопроекта из-за инцидентов с БПЛА демонстрирует непоследовательность подхода ХДС/ХСС. "Какое отношение полеты беспилотников имеют к военной службе, остается секретом представителей ХДС/ХСС", - подчеркнул Писториус. Поступая таким образом, блок ХДС/ХСС, по утверждению министра, наносит ущерб репутации правительства вместо того, чтобы укреплять доверие. "Поэтому я призываю фракцию ХДС/ХСС в Бундестаге придерживаться графика и действовать в соответствии с парламентской процедурой", - резюмировал глава оборонного ведомства.

2 октября газета Bild сообщила, что фракция блока ХДС/ ХСС блокировала обсуждение в Бундестаге законопроекта Писториуса о новой модели военной службы. Изначально планировалось, что первое чтение законопроекта состоится 9 октября, однако консерваторы убрали этот пункт из повестки дня.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера до 260 тыс. военных, а резерва - до 200 тыс. человек. 27 августа правительство Германии приняло законопроект Писториуса о новой модели военной службы. Он подразумевает введение службы на добровольной основе по шведской модели. В скандинавской стране все выпускники школ подлежат военному осмотру, но лишь часть из них в конечном итоге проходит действительную службу. В документе содержатся и "подлежащие исполнению элементы", которые включают, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами от 18 до 25 лет заявления с пунктом о готовности служить. В законопроекте не исключается возвращение к всеобщей воинской повинности.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.