В Казахстане назвали фейком видеоролики о причастности страны к атаке на Орск

Ролики были изготовлены по технологии дипфейк

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Центр по борьбе с дезинформацией Казахстана выявил поддельность видеороликов с министром иностранных дел и представителями Минобороны республики, на которых они заявляют якобы о причастности к атаке беспилотника на Орск. Ролики были изготовлены по технологии дипфейк, сообщили в пресс-службе центра.

"Министерство иностранных дел и Министерство обороны Республики Казахстан не имеют отношения к данным видеозаписям. Все официальные заявления размещаются только на проверенных источниках - сайтах ведомств и их верифицированных аккаунтах. Распространенные видеоролики являются информационной провокацией и примером использования технологии дипфейк для вброса ложных нарративов", - указано в сообщении.

В результате анализа установлено, что ролики созданы с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Эти видеозаписи появились в интернете в пятницу. "Видеозаписи, на которых лица, внешне схожие с министром иностранных дел Казахстана и представителями министерства обороны, якобы подтверждают факт атаки беспилотника казахстанского производства на нефтеперерабатывающий завод в Орске (РФ) и "принимают ответственность" за случившееся", - добавили в пресс-службе.

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, 3 октября беспилотники предприняли попытку атаковать промышленный объект в Оренбургской области. Он получил незначительные повреждения, производственный процесс не был нарушен, пострадавших нет. Всего в течение пятницы над Орском дежурные силы ПВО уничтожили четыре беспилотника.