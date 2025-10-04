Статья

Премьером Японии впервые станет женщина. Консерватор и сторонник традиционных ценностей

Председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити © Yuichi Yamazaki - Pool/ Getty Images

Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити победила на выборах нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП). Она наверняка станет следующим главой кабмина и первой в истории Японии женщиной-премьером.

64-летняя уроженка западной префектуры Нара является ярко выраженным консерватором и выступает в защиту традиционных ценностей. В частности, в ходе своей политической карьеры она выступала против легализации в стране однополых браков и негативно высказывалась о возможности восхождения на японский императорский трон женщины.

Является активным сторонником пересмотра 9-й статьи конституции, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и от войны как средства разрешения международных споров. Выступает резко против политизации паломничества в токийский храм Ясукуни, который в странах Азии считается символом милитаризма, неоднократно посещала его лично. Является действующим членом японской националистической организации "Ниппон кайги" ("Японский совет"), которая, в частности, отрицает преступления, совершенные японской армией на оккупированных территориях в первой половине прошлого века. Дипломированный специалист в области кибернетической безопасности. Такаити находится под российскими санкциями, введенными в ответ на политику Токио: она была включена в список 4 мая 2022 года, занимая пост главы ключевого Политического совета ЛДП.

Либерально-демократическая партия Японии оказалась в ситуации острой политической нестабильности после выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, на которых правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в этой палате. Это стало вторым подряд крупным поражением для премьера Сигэру Исибы: в октябре прошлого года правящая коалиция лишилась большинства и в нижней, ключевой, палате парламента. ЛДП также потерпела неудачу на выборах в законодательное собрание Токио.

После определения нового председателя ЛДП Исиба, как ожидается, в ближайшие дни подаст в отставку. Нового премьера изберут в парламенте. Перед следующим главой крупнейшей, но не имеющей большинства партии встанет вопрос о достижении договоренностей с оппозицией или расширении правящей коалиции.