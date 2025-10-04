Несколько колонн автомобилей направляются в Тбилиси для участия в акции протеста

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Жители регионов Грузии несколькими колоннами автомобилей направляются в Тбилиси для участия в организованной оппозицией акции протеста. Об этом сообщают местные телеканалы.

Желающие поучаствовать в митинге едут в том числе из региона Аджария на западе страны. Некоторые активисты остановились у города Гори, расположенного вблизи Тбилиси, чтобы вместе направиться в столицу.

Оппозиция планирует провести 4 октября, в день проведения в Грузии муниципальных выборов, масштабную акцию протеста с целью "мирного свержения власти". Организаторы устанавливают сцену у здания городского собрания в центре Тбилиси на площади Свободы. В то же время в столице мобилизовано большое число силовиков. Сотрудники спецназа видны как во дворе горсобрания, так и во дворе парламента на проспекте Руставели, расположенном вблизи площади Свободы.

Ранее МВД Грузии опубликовало заявление, в котором призвало организаторов митинга не нарушать закон и сообщило о мобилизации различных подразделений полиции в Тбилиси.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. Власти Грузии неоднократно предупреждали организаторов акции в день выборов, что правонарушения будут наказываться по всей строгости закона. Ранее за призывы к свержению власти были задержаны бывший глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили и другой член партии, депутат тбилисского городского собрания Звиад Куправа.