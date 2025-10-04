Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Белоруссии как к своим людям

Президент Белоруссии также напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что к приезжающим в республику трудовым мигрантам и их семьям нужно относиться как к своим людям.

По данным агентства БелТА, во время посещения ОАО "Агро-Лясковичи" лидер страны поинтересовался, хватает ли в хозяйстве работников. Оказалось, что привлекают в том числе иностранцев - уже работают несколько человек из Туркмении, и они хорошо себя зарекомендовали.

Глава государства такой подход одобрил, однако напомнил, что ответственность в вопросе привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа лежит на руководителях предприятий и организаций. Они сами должны решать, кого и сколько необходимо привлечь. Причем лучше, чтобы приезжали сразу семьями, ведь тогда и отношение к работе, ответственность совсем другие, отметил Лукашенко.

"К ним надо относиться как к своим людям. И детишек обучать, и лечить людей надо. Правильно делаешь. По-белорусски: "Кинь наперед, потом найдешь". Поэтому надо ориентироваться особенно на наши республики (бывшего СССР - прим. ТАСС). Это же наши люди", - подчеркнул президент.