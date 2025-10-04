ЦИК: инциденты на местных выборах в Грузии не повлияют на ход голосования

В окружные избирательные комиссии на данный момент поступило пять жалоб

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 октября. /ТАСС/. Отдельные инциденты, которые фиксируются на проходящих в Грузии муниципальных выборах, не повлияют на ход голосования. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

"Голосование в целом проходит в мирной и профессиональной обстановке. Фиксируются отдельные инциденты, которые не повлияют на ход выборов", - сообщила Иоселиани.

По ее словам, в окружные избирательные комиссии всего поступило на данный момент пять жалоб. Они касаются в основном нарушения правил фото- и видеосъемки, нарушения обустройства зданий для голосования, а также учета избирателей за пределами участков.

Активность избирателей по состоянию на 15:00 (14:00 мск), как сообщила Иоселиани, составила 28,22%. К этому времени на предыдущих муниципальных выборах в 2021 году явка составляла 33,18%.

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров пяти самоуправляемых городов - Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти и 59 муниципалитетов, а также депутатов 64 городских собраний - сакребуло. В ЦИК зарегистрированы 12 партий, за пост мэра Тбилиси борются 9 кандидатов. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в третий раз выдвинула кандидатуру действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Крупнейшие из участвующих в выборах оппозиционные партии "Сильная Грузия - Лело" и "Гахария за Грузию" выдвинули единого кандидата в мэры столицы - бывшего депутата Ираклия Купрадзе.

Избирательные участки открылись в 08:00 (07:00 мск) по всей стране и закроются в 20:00 (19:00 мск). Всего для более чем 3,5 млн избирателей открыт 3 061 участок. На более чем 90% участков выборы проходят с применением электронных урн.