В Чехии завершились парламентские выборы

Начался подсчет голосов избирателей

ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Выборы нового состава Палаты депутатов (нижней палаты) парламента завершились в Чехии и начался подсчет голосов избирателей. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Выборы, прошедшие, согласно действующей практике, в два дня, отличались, согласно агентству, повышенной активностью избирателей. Согласно предварительным данным, явка значительно превысила отметку 50%. На некоторых избирательных участках уже на 11:00 (12:00 мск) она была больше 60%.

4 октября вечером ожидаются предварительные итоги голосования. Государственная избирательная комиссия, согласно агентству, должна официально подтвердить их 6 октября.